Demimonde: J.J. Abrams firma con gli sceneggiatori di Game of Thrones e Handmaid's Tale

Nelle ultime settimane il regista J.J. Abrams ha decisamente attirato l'attenzione su di se con la notizia che avrebbe prodotto ben tre serie TV per la HBO e dopo i primi dettagli su Justice League Dark ed Overlook, sembra che anche Demimonde stia prendendo forma grazie a tre sceneggiatori d'eccellenza: Kira Snyder, Rand Ravich e Far Shariat.

La snyder è nota ai più per aver scritto l'adattamento televisivo del bestseller The Handmaid's Tale, mentre Ravich e Shariat hanno scritto a quattro mani la sceneggiatura di Life, serie poliziesca trasmessa al dal 2007 al 2009.

Per molto tempo Apple TV+ ed HBO si sono date battaglia per l'acquisizione di Demimonde e nonostante i dettagli della trama siano ancora pochi questa vera e propria "guerra tra emittenti" sembra promettere bene.

Tutto ciò che sappiamo è che la storia avrà toni fantascientifici ed apocalittici e che la famiglia protagonista dovrà fare i conti con una forza sovrannaturale e mostruosa.

Abrams stesso sarà tra nel team di sceneggiatori, oltre che produttore esecutivo, e la serie sarà targata HBO e realizzata in collaborazione con Bad Robot Productions e Warner Bros. Television.

Tre gli altri lavori della Snyder ricordiamo The 100, Pacific Rim: La Rivolta e persino alcuni episodi pilota per LucasFilm, Amazon Prime Video ed FX, mentre Ravich e Shariat hanno appena firmato un contratto con la HBO per il prequel e spin-off di Game of Thrones incentrato sui Targaryen.

Per vi rimandiamo ai dettagli di Justice League Dark e di Overlook, prequel che racconterà la costruzione dell'hotel di Shining.