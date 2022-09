Demimonde: ecco perché la nuova serie di J.J. Abrams è stata cancellata

Prima di raggiungere il successo con le sue rivisitazioni degli universi di Star Trek e Star Wars al cinema, J.J. Abrams si è fatto le ossa sul piccolo schermo grazie allo straordinario successo di serie divenute cult come Alias e Lost. Negli ultimi tempi, il produttore e regista stava preparando il ritorno con Demimonde cancellato però da HBO.

Ma andiamo con ordine. La storia produttiva di Demimonde è iniziata nel febbraio 2018. È stato allora che la HBO ha ordinato la serie, un'importante dimostrazione di fiducia in ciò che Abrams stava preparando (era uno dei creatori del programma ed era stato incaricato di scrivere l'episodio pilota). Si tratta di una continuazione del rapporto tra Abrams e la HBO, visto che aveva già lavorato come produttore esecutivo in Westworld e nell'allora imminente show televisivo Lovecraft Country (poi cancellato dopo appena una stagione).

Tuttavia, nel settembre 2019, la casa madre di HBO, WarnerMedia, ha firmato un accordo di collaborazione esclusiva con J.J. Abrams e la sua casa di produzione, la Bad Robot. Se Demimonde è sempre stato un progetto importante, ora aveva la possibilità di essere una delle prime produzioni nate dall'unione di due potenze di Hollywood.

Con l'arrivo della pandemia le cose si complicano un po', ma successivamente arriva la conferma che l'intera prima stagione di Demimonde è stata scritta e Danielle Deadwyler viene scelta come protagonista dello show.

Ma, un mese prima del lancio di questo casting, un evento ancora più grande ha fatto notizia in tutto il mondo. WarnerMedia è stata acquistata da Discovery. David Zazlav, CEO di Discovery, è stato quindi incaricato di gestire tutte le nuove entità mediatiche a sua disposizione, compresa la HBO. Un punto critico del suo nuovo approccio a questo gigante dell'intrattenimento sarebbe stato il taglio dei costi a ogni occasione utile.

La drasticità di questa tattica diventerà evidente quando Demimonde diventerà una delle prime vittime di questa fusione, venendo cancellata alla fine di maggio 2022 a causa del budget di 200 milioni di dollari per la prima stagione, considerato decisamente eccessivo.