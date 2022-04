Demimonde, trovata la protagonista della serie HBO di JJ Abrams: ecco di chi si tratta

Demimonde è la nuova serie fantascientifica di JJ Abrams e a quanto pare, dopo le parziali difficoltà incontrate nei primi tempi di produzione, pian piano lo show sta prendendo forma, e ha finalmente trovato anche la sua protagonista.

Danielle Deadwyler vestirà i panni di Olive Reed, una donna che viene strappata via da suo marito e sua figlia per via di brutale esperimento scientifico, ed è così costretta a svelare un'oscura cospirazione per riunirsi con la sua famiglia, ora persa in un altro mondo oscuro e distante.

La Deadwyler è apparsa di recente nella serie limitata di HBO Max Station Eleven e ha recitato nel film Netflix The Harder We Fall. La vedremo prossimamente nel ruolo di Mamie Till nel film della MGM/Orion Pictures Till, diretto da Chinonye Chukwu, e al fianco di Zoe Saldana nella serie limitata Netflix From Scratch.

Gli showrunner di Demimonde, dopo una lunga ricerca, sono stati scritturati tra alcune delle produzioni di maggiore successo degli ultimi anni. Si tratta di Kira Snyder, Rand Ravich e Far Shariat che hanno offerto il proprio contributo a show del calibro di Game of Thrones e The Handmaid's Tale. Staremo a vedere se questa serie di JJ Abrams per HBO riuscirà a conquistare il pubblico. Voi che ne pensate?