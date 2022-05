Demimonde, Warner Bros. contrariata con JJ Abrams: che fine ha fatto la serie?

Quando ti affidi a uno come J.J. Abrams ti aspetti dei fuochi d'artificio mica male: l'autore di Alias e Lost è uno che difficilmente porta a casa dei buchi nell'acqua, per cui riusciamo a immaginare la serenità con cui Warner Bros. decise di finanziare la Bad Robots per la produzione di questa Demimonde.

Lo show per cui Abrams sta collaborando con gli sceneggiatori di Game of Thrones e The Handmaid's Tales resta però, ad oggi, un progetto ambizioso ma poco concreto: annunciata nel 2018, la serie è infatti ancora ben lontana dal vedere la luce e, a fronte di un investimento di circa 200 milioni di dollari, Warner Bros. comincia ovviamente a spazientirsi.

"Il CEO di Warner Bros. Discovery prova frustrazione per la mancanza di materiale consegnato dalla firma del contratto avvenuta nel 2019, quando Abrams e Bad Robots firmarono un ricco accordo dopo aver incontrato altri possibili acquirenti, tra cui Apple" è la situazione che ci viene raccontata da The Hollywood Reporter.

Abrams e Bad Robots, d'altronde, hanno un bel po' di progetti di cui occuparsi per Warner, dalla serie animata di Batman a Subject to Change: speriamo che, per quanto riguarda queste ulteriori situazioni, le cose possano procedere con maggior fluidità! Lo scorso aprile, comunque, Demimonde ha trovato la sua protagonista.