È morta Denise Dowse: l'attrice di Beverly Hills ci lascia all'età di 64 anni

Denise Dowse, nota per i suoi ruoli in Insecure e Beverly Hills, 90210, è morta all'età di 64 anni.

A dare la notizia è stata la sorella dell'attrice, Tracey Dowse, che ha condiviso un post sul profilo Instagram di Denise. "Voglio prendermi questo momento per ringraziare i nostri amici e la nostra famiglia per tutto l'amore e le preghiere. È con il cuore spezzato che informo tutti che mia sorella, Denise Dowse, è andata via, per incontrare la nostra famiglia nella vita eterna", ha scritto Tracey nel post. "Denise Yvonne Dowse era una sorella straordinaria, un'attrice consumata, illustre, una mentore e una regista. Era la mia migliore amica e l'ultimo membro della famiglia. Denise vi amava tutti. So che veglia su di noi con tutto l'amore che ha".

Tracey Dowse ha chiesto ai fan di rispettare la privacy e il dolore della famiglia, ringraziando tutti per i messaggi e per le preghiere dedicate e a sua sorella. Molti colleghi dell'attrice sono intervenuti sui social, dove hanno condiviso messaggi di cordoglio. Tra questi c'è l'ex costar Ian Ziering, che ha definito il decesso di Dowse "follemente straziante", e ha ricordato con affetto "che animo amorevole era".

Oltre ad aver avuto un ruolo in Beverly Hills, 90210, l'attrice è apparsa anche in numerosi show come Seinfield, Full House, Murphy Brown, Step by Step, Buffy the Vampire Slayer, Chicago Hope, ER, The West Wing, Sister, Sister, Moesha, Girlfriends e Insecure.

Ora, mentre le diamo l'addio, vi raccontiamo l'importanza di una serie come Beverly Hills.