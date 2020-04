Denise Gough, voce di Yennefer nei videogiochi, è nel cast di Star Wars Cassian Andor

Solo ieri abbiamo saputo che lo sceneggiatore di Rogue One sarà lo showrunner di Star Wars: Cassian Andor e adesso, dallo stesso film spin-off, arrivano altre conferme: Genevieve O’Reilly e Denise Gough sono le new entry del cast della serie Disney+.

Dopo Rogue One e il cast vocale in Star Wars: Rebels, O’Reilly presterà nuovamente il volto alla leader dei Ribelli Mothma, personaggio che sarebbe dovuto apparire già nel 2005 in Star Wars: La vendetta dei Sith, ma il suo cammeo fu tagliato in fase di montaggio.

La notizia del casting arriva dal portale The Hollywood Repotrter, che segnala anche l'aggiunta di Denise Gough al team di attori: probabilmente i più la conosceranno per aver doppiato Yennefer in The Witcher 3: The Wild Hunt.

Tra i suoi ruoli memorabili nell'ambito videoludico ricordiamo anche quelli in Star Wars: Battlefront (2015), Dragon Quest Heroes II (2016) e Mass Effect: Andromeda (2017).

Ad ora il ruolo della Gough in Cassian Andor è ancora avvolto dal mistero e chissà che non riservi qualche colpo di scena, da sempre punto fermo della filmografia di George Lucas.

Le due attrici si uniranno al cast titolare formato dal protagonista Diego Luna, Alan Tudyk (doride K-2SO), la recente aggiunta di Cassian Andor Stellan Skarsgard e Kyle Soller.