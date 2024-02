Dennis Quaid sarà uno spietato serial killer nella serie tv Happy Face

Happy Face è il titolo della nuova serie che arriverà su Paramount+. Lo show sarà incentrato sulle vicende di Melissa Moore, che alla sola età di quindi anni scopre che il padre altri non è che un pericoloso serial killer, questo porterà con sé tragiche conseguenze tutte da scoprire nel corso delle puntate che verranno.

Ecco quindi che, un po' come potete vedere nel trailer di Mr. Mercedes, anche questa produzione sarà incentrata su di un pericoloso assassino che cela la sua identità dietro le spoglie di un comune cittadino.

Solo che, nel caso di Happy Face, avremo come attore protagonista nei panni del pericoloso killer niente meno che Dennis Quaid, attore che in molti ricorderanno per il film The Day After Tomorrow - L'alba del Giorno Dopo, e non solo.

La serie inizierà la fase di produzione questa primavera, più precisamente a Vancouver. L'arrivo sulla piattaforma di Paramount è invece previsto nel corso del 2025. La star sopracitata in oltre, lavorerà al fianco di Annaleigh Ashford, che interpreterà Melissa.

Voi siete curiosi di vedere Quaid in questa veste del tutto inedita rispetto ad altri ruoli della sua pluriennale carriera? In attesa di saperne di più vi lasciamo la nostra recensione di Halloween Ends.