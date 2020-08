Dennis Quaid, la star di Goliath ha adottato un gattino chiamato ... Dennis Quaid!

Potrebbe essere difficile da credere, ma per fortuna ci sono le fonti e le prove: l'attore Dennis Quaid ha recentemente scoperto che l'esistenza di un gatto chiamato Dennis Quaid in un rifugio per animali a Lynchburg, in Virginia, quindi è uscito di casa e lo ha adottato.

"E' stata davvero una cosa fuori dal comune, quindi non ho potuto resistere. Dovevo andare ad adottarlo", ha dichiarato Dennis Quaid (l'uomo, non il gatto) ad un canale di notizie locale. "Adesso la mia missione è cercare di salvare tutti i Dennis Quaid del mondo!", ha scherzato.

A quanto pare l'attore ospita un podcast chiamato The Pet Show, tramite il quale insieme al suo co-conduttore Jimmy Jellinek è riuscito a convincere lo staff della Lynchburg Humane Society ad adottare il gatto per una buona causa. "Quando l'ho saputo non potevo crederci, mi sembrava una cosa talmente irreale, come se qualcuno ci stesse prendendo in giro", ha raccontato il manager del rifugio per animali, Danielle Ulmer.

Secondo quanto riferito Jellinek, il succitato collega di Quaid per il The Pet Show, nelle prossime ore partirà da Los Angeles per andare a prendere Dennis Quaid (il gatto, non l'uomo). E' o non è la cosa più divertente che avete letto nel 2020?

