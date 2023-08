Depp contro Heard, quanto è fedele e approfondito il documentario sul processo?

Depp contro Heard è uno dei piccoli grandi eventi di quest'ultimo scorcio di estate: la docuserie Netflix è stata salutata come vera e propria manna dal cielo da parte di tutti quegli utenti desiderosi di ulteriori dosi di gossip dopo aver seguito live il processo che ha visto protagonisti i due ex-coniugi. Ma quanto c'è da fidarsi?

Chiedersi quanto ciò che ci viene mostrato sul piccolo schermo sia effettivamente fedele agli eventi reali viene naturale in situazioni del genere: possiamo quindi davvero considerare Depp contro Heard una sintesi efficace e, soprattutto, fedele di uno dei processi più mediatici della storia della giustizia americana e non solo?

La risposta è, banalmente, sì: la natura documentaristica del progetto non consente infatti inserimenti di elementi di finzione, per cui ciò che ci viene mostrato è perlopiù materiale tratto dalle riprese effettuate proprio durante le sedute in tribunale che hanno avuto luogo nei mesi scorsi, con l'aggiunta di un po' di materiale extra tratto anche dagli stessi social che, però, funge soltanto da commento e approfondimento.

Non sappiamo quanto l'operazione targata Netflix aggiunga effettivamente a ciò che già conoscevamo: certo è, però, che non dovremmo trovarvi elementi inventati o poco fedeli a quanto accaduto. Per non rischiare di arrivare impreparati, intanto, ecco tutto ciò che c'è da sapere sul processo Depp vs Heard prima di darsi alla visione della docuserie.