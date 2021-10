Deredevil e quelle voci sul reboot: i fan reclamano a gran voce anche Jon Bernthal

Nelle scorse ore è giunta la notizia di un possibile reboot di Daredevil prodotto dalla Marvel che però, sebbene con storie diversificate, ci permetterebbe di ritrovare Charlie Cox e tutti gli altri personaggi coinvolti nella serie Netflix. Tra questi naturalmente, secondo i fan, non può mancare il Punitore, interpretato da Jon Bernthal.

Il nome dell'attore in pochissimo tempo è diventato virale sui social, diventando uno dei trend topic più discussi e popolari. Da tempo ormai si vocifera di eventuali ritorni in grande stile sia per l'interprete di Frank Castle che per quello di Matt Murdock, ma fin qui non è mai stato fatto nulla di tangibile per riportare in auge gli eroi barbaramente cancellati da Netflix.

Qualche tempo fa, lo stesso Cox ha parlato del suo desiderio di coinvolgere Jon Bernthal nel MCU ma, le sue parole sembravano non avere alcuna fondatezza, ora che le voci di un reboot di Daredavil si fanno sempre più insistenti, i due potrebbero avere già qualcosa di importante tra le mani?

Con la Marvel sappiamo bene che bisogna sempre stare all'erta. Kevin Feige una ne pensa e cento ne fa, dunque mai dire mai. Intanto continuano ad intensificarsi anche i rumor sulla presenza di Charlie Cox di Daredevil in Spider-Man: No Way Home. Che il terzo capitolo della saga di Tom Holland possa essere il vero e proprio trampolino di lancio per questo reboot? Per scoprirlo non ci resta che pazientare fino al prossimo dicembre. Voi cosa ne pensate?