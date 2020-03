Derek Hough nella seconda stagione di High School Musical: The Musical: The Series

Derek Hough, il campione della versione americana di Ballando con le Stelle e giudice nella competizione World of Dance (oltre che fratello di Julianne Hough) sarà una delle new entry nella seconda stagione della serie di Disney+, High School Musical: The Musical: The Series.

Derek Hough si aggiunge alla seconda stagione di High School Musical: The Musical: The Series in un ruolo ricorrente.

Hough interpreterà Zack, l'ex-ragazzo di Miss Jenn (Kate Reinders), che è descritto come "un affascinante e subdolo attore di ritorno a Salt Lake City per insegnare teatro nel liceo rivale dell'East High, North High" (fa molto Glee!).

Lo scorso gennaio, il creatore e showrunner della serie, Tim Federle, aveva detto a proposito dell'introduzione di nuovi personaggi nel mix: "Sto cercando di espandere lo show in ogni senso, e questo include decisamente l'idea di nuovi personaggi. Ma dove o chi saranno esattamente, è ancora in fase di lavorazione. Ma sì, parlando più in generale, nella seconda stagione di una qualsiasi serie ci sono sempre dei nuovi volti e delle nuove persone da conoscere, e si spera anche per noi".

E Miss Jenn sembra essere proprio al centro dielle nuove dinamiche che si verranno a creare grazie ad essei: "Esploreremo la vita privata e amorosa di Miss Jenn. Ed è un ottimo esempio di ciò che vedremo nella prossima stagione. Non dico altro, se non che ci sono moltre altre storie su di lei da raccontare".

La seconda stagione di High School Musical: The Musical: The Series porterà in scena La Bella e La Bestia, e continuerà ad esplorare le vite degli studenti della East High.

La prima stagione di High School Musical: The Musical: The Series sarà disponibile anche in Italia al lancio della piattaforma nel nostro paese.