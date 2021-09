Derry Girls, la terza stagione sarà l'ultima per la serie Netflix

Un'altra serie Netflix si prepara a dirci addio: si tratta di Derry Girls, la comedy ambientata nell'Irlanda del Nord degli anni '90, che giungerà al termine con la terza stagione.

Dovremo presto salutare Derry Girls, la serie tv di Channel 4 e Netflix con protagonisti Nicola Coughlan (ma tranquilli, perché rivedremo Nicola Coughlan nella seconda stagione di Bridgerton), Jamie-Lee O’Donnell, Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland e Dylan Llewellyn.

La terza stagione sarà infatti l'ultima per lo show ideato da Lisa McGee, che con un post su Twitter ne annuncia la conclusione.

"È sempre stato questo il piano, dire addio dopo tre stagioni" scrive la sceneggiatrice "Derry Girls è una storia di formazione che segue cinque ridicole adolescenti durante la loro lenta, molto lenta trasformazione in adulti, mentre anche intorno a loro, il posto che chiamano casa inizia a cambiare, e l'Irlanda del Nord entra in una nuova fase, molto più speranzosa; una piccola, magica finestra nel tempo".

"Derry Girls è una lettera d'amore al luogo da cui provengo e alle persone che mi hanno resa quella che sono. È stato un onore scriverla, e sarò per sempre orgogliosa di tutto ciò che ha ottenuto" continua poi, affermando che "Chi può dire se un giorno Erin, Clare, Orla, Michelle e James torneranno in un qualche modo o forma. Ma per ora, questa è la fine per noi, e siamo entusiasti di iniziare le riprese dell'ultima stagione con il nostro incredibile cast e la nostra crew, con la speranza di accompagnare i nostri leali fan in un'ultima avventura".

Le prime due stagioni della serie sono disponibili su Netflix, mentre a questo link trovate la nostra recensione della seconda stagione di Derry Girls.