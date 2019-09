Deryl e Negan faccia a faccia nella nuova immagine ufficiale di The Walking Dead 10

Cresce sempre di più l'attesa per la messa in onda della premiere della decima stagione di The Walking Dead, ormai imminente, che la AMC continua a promuovere attraverso la pubblicazione di character poster ufficiali e - adesso - con una nuova immagine della serie che mostra un atteso faccia a faccia.

Come potete infatti vedere nella foto in calce alla notizia, nei nuovi episodi di The Walking Dead ci sarà più di un incontro-scontro tra Deryl Dixon (Norman Reedus) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), l'ex-leader dei Salvatori che sta ancora scontando una pena detentiva tra le mura di Alexandria, circondato e tenuto strettamente d'occhio dai Sopravvissuti. Nell'immagine notiamo che è stato fatto uscire temporaneamente dalla cella per svolgere dei lavori utili alla piccola società, ma dallo sguardo non ne è felicissimo e forse Deryl vuole ricordargli qual è il suo posto dentro i confini di Alexandria.



Le libertà concesse a Negan arrivano dopo il disinteressato salvataggio di Judith Grimes durante una violenta bufera di neve, con il grande cattivo delle passate tre stagioni che cerca di lottare per inserirsi nel tessuto sociale della cittadina, che lo vede ancora come una terribile minaccia. Mentre comincia allora a diffondersi la paranoia per la vicina minaccia dei Whisperers, Negan non accetta il fatto di essere raggruppato nella stessa categoria degli assassini a sangue con maschere-zombie guidati da Alpha (Samantha Morton).



The Walking Dead 10 è attesa su AMC il prossimo 6 ottobre.