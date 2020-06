Descender: il fumetto di Image Comics diventa una serie TV

Sono passati più di quattro anni dalle ultime notizie di Descender, ma finalmente i fan dell'opera potranno scoprire alcune novità riguardo lo stato dei lavori sulla trasposizione del fumetto di Image Comics.

Il lavoro dello scrittore Jeff Lemire e dell'artista Dustin Nguyen diventerà una serie TV prodotta da Lark Studios di proprietà di NBC Universal International. I diritti acquistati dalla casa di produzione si riferiscono anche al seguito Ascender, ambientato dieci anni dopo le vicende dell'opera originale. Ecco come ha commentato la notizia l'autore della storia: "Il mondo di Descender e Ascender continua a crescere, Dustin ed io siamo molto felici di lavorare insieme ai Lark Studios per trasporre la loro storia per la televisione. Siamo molto entusiasti per la loro passione nei confronti della nostra opera e per la loro volontà di creare un prodotto eccellente".

Per chi non conoscesse la storia del fumetto, racconta la pericolosa vita di TIM-21 un giovane robot che deve cercare di sfuggire ai numerosi cacciatori di taglie il cui scopo è quello di catturare l'ultimo androide presente nell'universo, dopo la loro messa al bando. In un primo momento i diritti di Descender erano stati acquistati da Sony, la multinazionale aveva infatti intenzione di produrre un film incentrato sulla saga, ma il progetto non è andato in porto.