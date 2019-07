La descrizione di un'intensa battaglia nel filmato di The Witcher mostrato al Comic-Con

Non ha ancora una data ufficiale, l'attesissima The Witcher con protagonista Henry Cavill, ma sappiamo che l'adattamento televisivo di Netflix dei romanzi di Andrzej Sapkowski arriverà sulla piattaforma streaming entro la fine del 2019, pronta a raccontare la storia dello strigo Geralt di Rivia.

Dopo l'entusiasmante trailer di The Witcher, comunque, Netflix ha portato la serie anche al San Diego Comic-Con 2019, lo scorso weekend, lasciando i fan davvero basiti davanti ad alcuni filmati della serie, di cui uno in particolare a elettrizzato non poco la folla e di cui è disponibile adesso una descrizione grazie a Comicbook.com.



La sequenza proiettata al SDCC mostra Geralt in un'intensa scena di combattimento in quella che sembra essere la sala del trono di Calanthe. Nella stanza le cose precipitano velocemente e le spade vengono sguainate con rapidità. I soldati si caricano a vicenda senza tenere conto di chi sia l'avversario, al che si vede Geralt uccidere qualcuno con un'ascia per poi muoversi nella stanza e finire altri soldati, il tutto con eleganti colpi di spada. Vediamo poi lo strigo salvare uno dei soldati, il che dovrebbe significare che sono state già edificate delle alleanze.



Alla fine della sequenza la telecamera segue la spada di Geralt mentre si incrocia con un'altra spada. L'inquadratura risale la lama e mostra che l'avversario dello Strigo è adesso la stessa regina Calanthe che grida a Geralt di fermarsi, ma a quel punto la clip finisce.



The Witcher vede nel cast anche Anya Chalotra, Freya Allan, Lars Mikkelsen e Jodhi May, per un'uscita prevista su Netflix entro fine 2019.