Le descrizioni dei primi due episodi di Two Sentence Horror Stories, ad agosto su The CW

The CW ha annunciato il debutto della nuova antologia horror chiamata Two Sentence Horror Stories, fissato per l'8 agosto. Si tratta di storie contemporanee nate e pensate nell'epoca digitale ispirate da alcune fan fiction virali, che esplorano paura e ansia delle nuove generazioni.

La serie vuole dimostrare che nonostante l'avanzamento tecnologico, i progressi sociali e il radicale cambiamento nell'ambiente che ci circonda, le nostre paure più profonde sono rimaste le stesse. Lo show durerà otto episodi, ognuno con un suo tema, e della durata di mezz'ora. Nel cast, tra gli altri, Nicole Kang, Jim Parrack e Aleyse Shannon.

Sono state diffuse inoltre le descrizioni dei primi due episodi. Il primo si chiama "Gentleman", e il protagonista è un serial killer con un'ossessione per le madri single, ed è uno stalker proprio di una giovane madre che lo aveva respinto. L'episodio si concentra sulla contrapposizione tra l'uomo in questione, che vorrebbe che la figura femminile si occupasse di elementi associati storicamente al ruolo della donna e oramai anacronistici, come la cura della casa e la crescita dei figli, e la donna stessa, che invece cerca di raggiungere il perfetto equilibrio tra carriera e famiglia.

Il secondo episodio si chiama "Squirm" ed è scritto e diretto dall'autrice Vera Miaho, e inizia con un'assistente di ufficio sottopagata, che si sveglia nuda nel suo letto dopo una festa con i colleghi, senza avere idea di cosa sia successo e di come sia arrivata lì. I punti chiave in questo caso sono due: la possibile violenza sessuale subita, senza conoscerne l'autore e lo sviluppo, e il bisogno di mantenere una propria indipendenza economica, che costringe la donna a mantenere il proprio posto di lavoro a stretto contatto con il proprio assalitore.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate da Two Sentence Horror Stories?