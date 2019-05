Designated Survivor: ecco il trailer della terza stagione in arrivo su Netflix

La battaglia è appena cominciata: Netflix ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale della terza stagione di Designated Survivor, il dramma politico che era stato cancellato dal palinsesto di ABC ma che ha trovato nuova linfa dopo essere stato acquisito dal colosso dello streaming. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

La serie segue le vicende di Thomas Kirkman (Kiefer Sutherland), un politico di basso profilo che si ritrova all'improvviso a dover ricoprire la carica di Presidente degli Stati Uniti in seguito all'esplosione della Casa Bianca, tragedia che ha colpito sia il presidente in carica che i suoi successori.

In questa stagione il protagonista sarà costretto ad affrontare per la prima volta una campagna elettorale, ritrovandosi così all'interno di un mondo fatto di tattiche diffamatorie, dibattiti, finanze e fake news. Tra le new entry del cast di Designated Survivor troveremo Anthony Edwards e Julia White.

La produzione dello show è stata piuttosto travagliata: Amy B. Harris, originariamente nominata showrunner per Designated Survivor, è stata sostituita da Jon Harmon Feldman a pochi giorni dall'inizio delle riprese. In seguito Feldman ha a sua volta abbandonato il progetto nel bel mezzo della prima stagione, che è stata poi completata da Jeff Melvoin. La seconda stagione è stata sviluppata da Keith Eisner , mentre la terza è stata infine supervisionata da Neal Baer.

La terza stagione di Designated Survivor sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 7 giugno. Nel frattempo vi ricordiamo che potete trovare le prime due stagioni nel catalogo del servizio streaming.