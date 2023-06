Desperate Housewives, Eva Longoria ammette 'Oggi sarebbe cancellata'

Desperate Housewives è ambientata nel quartiere fittizio di Wisteria Lane, nella città immaginaria di Fairview, la serie tratta delle vite di sei casalinghe che combattono le loro battaglie domestiche sullo sfondo di molti misteri che sconvolgono la tranquillità della periferia.

Il grande successo televisivo di Desperate Housewives sarebbe stato certamente impossibile nel mondo di oggi, per via dei suoi temi audaci e controversi. Questo secondo le parole della ex star dello show Eva Longoria.

Infatti, parlando con Entertainment Tonight l'attrice ha affermato che lo spettacolo (trasmesso dal 2009 al 2012) aveva delle trame che ad oggi avrebbero scosso fin troppo l'opinione del pubblico.

"Non credo che oggi potremmo fare lo show. Penso che sarebbe cancellata, nel senso che credo non sarebbe minimamente apprezzata dagli spettatori, visto il mondo in cui stiamo vivendo".

Nonostante questa importante constatazione, l'interprete di Gabrielle Solis non sarebbe affatto contraria ad un revival dello show: "Sarei la prima ad accettare, ma probabilmente anche l'unica che vorrebbe partecipare".

Le riflessioni dell'attrice trovano un senso in effetti, specie se si pensa a quante sono oggi le produzioni che vengono fortemente edulcorate, e quanta sia l'attenzione maniacale alle tematiche trattate, in modo che lo spettatore sia cullato e tranquillizzato il più possibile durante la visione del suo show preferito.

In attesa di sapere se avremo mai un revival dello show, come oggi va tanto di moda, ecco come finisce Desperate Housewives. Parlando di nuove stagioni fuori tempo massimo, sapevate che invece Katie Holmes non tornerebbe in Dawson's Creek?