Desperate Housewives, Eva Longoria tornerebbe in un reboot a Wisteria Lane

Eva Longoria ha confessato di essere disponibile a tornare in un reboot di Desperate Housewives. La serie creata da Marc Cherry è andata in onda per otto stagioni, debuttato nel 2004 su ABC. Un successo di pubblico e critica che ha permesso allo show di rimediare parecchi riconoscimenti nell'arco della sua produzione.

La trama di Desperate Housewives, chiusa ufficialmente nel 2012, si concentra sulle vite di quattro donne che vivono nella periferia di Wisteria Lane, narrate dalla loro defunta amica, Mary Alice Young (Brenda Strong).



Eva Longoria, Teri Hatcher, Felicity Huffman e Marcia Cross interpretano Gabrielle Solis, Susan Mayer, Lynette Scavo e Bree Van de Kamp. Le quattro amiche sono impegnate a risolvere il mistero dietro la morte di Mary Alice mentre affrontano i propri segreti e i sotterfugi delle loro agiate vite della periferia borghese americana. Durante il lockdown nel 2020, il cast di Desperate Housewives ha raccolto fondi per l'emergenza sanitaria di COVID-19.



Nel corso della sua apparizione a Fox 5 New York, Longoria ha parlato della possibilità di tornare a Wisteria Lane, dieci anni dopo la messa in onda del finale. L'attrice ha confermato l'interesse pur sottolineando quanto lo ritenga improbabile:"Inoltre, ho 100 anni, non so se a qualcuno importi" ha scherzato Longoria.



