Il destino di Loki era deciso già 12 anni fa? I piani di Marvel

Il finale della seconda stagione di Loki ha emozionato e commosso gran parte dei fan del personaggio di Tom Hiddleston. Riguardando indietro nell'universo MCU, il finale era già stato deciso, o almeno accennato, già 12 anni fa. Le prove più schiaccianti sono gli indizi sparsi in Captain America: The First Avenger e Thor.

In entrambi i film è presente l'Albero del Mondo: in Captain America: The First Avenger, dove il Tesseract viene trovato proprio dietro una scultura del Yggdrasil, conosciuto come l'Albero del Mondo, e in Thor dove il personaggio di Christ Hemsworth ne fa menzione in un dialogo con Jane Foster, descrivendolo come un albero in cui ogni ramo rappresenta un universo e una linea temporale diversa e indicandolo come l'elemento che mantiene uniti i nove regni.

Ma le ipotesi sul destino di Loki non finiscono qui, e includono anche la presenza di un ipotetico figlio, attraverso la menzione di Jormungandr, enorme serpente che nella mitologia norrena viene generato proprio da Loki. La teoria a riguardo prevede il risveglio di Jormunganrd: una teoria plausibile considerata l'aderenza di Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok, al filone della mitologia norrena.

C'è da tenere sempre in mente che sono tutte teorie e speculazioni: nulla è stato confermato, ma nemmeno smentito, nonostante gli easter egg sparsi da Kevin Feige. Quel che è certo è che la seconda stagione di Loki, oltre a stimolare la fantasia dei fan, ha modificato radicalmente il Marvel Cinematic Universe.