Il destino del Multiverso è in gioco nel final trailer di Crisi sulle Terre Infinite

Il megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, giungerà al termine questa settimana. Vediamo insieme il final trailer.

Il destino del Multiverso si deciderà martedì 14 gennaio, quando sul network americano The CW andranno in onda le ultime due parti di Crisi sulle Terre Infinite, l'evento televisivo di cinque ore targato DCTV.

Durante gli episodi di Arrow e Legends of Tomorrow, i nostri eroi verranno finalmente faccia a faccia con l'Anti-Monitor (LaMonica Garrett), in quello che si preannuncia già un epico scontro.

"Un essere che si erge contro tutto ciò che è stato e sarà. L'Apocalisse stessa. L'Anti Monitor".

Nel final trailer che trovate anche nell'articolo, viene confermata la trasformazione di Oliver Queen in Spectre.

Anti-Monitor: "Tutte le forme di vita muoiono. Solo io sono eterno"

Oliver/Spectre: "Questo è da vedere".

Nel video si sussuegono diverse scene d'azione cariche di adrenalina, intervallate anche da segmenti più leggeri, come la scena con Wild Dog (Rick Gonzalez) che chiede simpaticamente "Ma i crossover sono tutti così?" e a cui Sara (Caity Lotz) risponde pure "Non esattamente".

Per scoprire come andrà a finire e se - ma forse è meglio dire come - il Multiverso verrà salvato, non ci resta che attendere allora la terza e quarta parte di Crisi sulle Terre Infinite.