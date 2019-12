Ecco il destino di uno dei protagonisti di Crisi sulle Terre Infinite

Dopo aver visto tutti i cameo presenti in Crisi sulle Terre Infinite, vi raccontiamo quale è stato il triste esito della prima parte della battaglia contro l'Anti-Monitor, personaggio il cui scopo è quello di distruggere per sempre l'Arrowverse.

Nel corso della puntata iniziale infatti abbiamo potuto ammirare gli sforzi dei protagonisti nel cercare di reclutare gli altri eroi presenti negli universi paralleli. Negli ultimi momenti però Earth-38, luogo in cui si trovano la maggior parte dei supereroi DC sopravvissuti, viene attaccata da uno sciamo quasi infinito di demoni servitori di LaMonica Garrett. Mentre The Monitor prova ad far evacuare il pianeta, Oliver Queen rimane a combattere, per far guadagnare del tempo agli abitanti del pianeta.

La lotta continua finché il protagonista di Arrow non esaurisce tutte le frecce del suo arco, ma non si lascia scoraggiare, affrontando a mani nude i suoi avversari. Nella scena successiva lo vediamo gravemente ferito, mentre riesce a dire addio per un'ultima volta a Barry, Sara Lance e Mia prima di soccombere alle numerose lesioni.

I fan sono rimasti sorpresi da questa morte, arrivata alla prima puntata del crossover. Non resta altro che continuare a vedere la serie per scoprire come si concluderà la lotta contro l'Anti-Monitor. Mentre aspettiamo vi lasciamo con questo promo di Crisi sulle Terre Infinite.