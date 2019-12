Il destino sarà uno dei temi portanti in The Witcher

Nei tre diversi character trailer di The Witcher abbiamo potuto scoprire qualcosa in più sulla trama e sui temi più importanti della serie prodotta da Netflix e ispirata ai libri scritti da Andrzej Sapkowski.

In particolare nel video dedicato al protagonista Geralt, interpretato da Henry Cavill, viene sottolineata la grande rilevanza che avrà il destino per il cacciatore di mostri: "Il destino sarà uno dei temi principali, è una forza che lo controlla e che fa andare avanti il mondo circostante. Geralt cerca sempre di combattere contro il destino, non ci crede, ma presto dovrà ricredersi".

Sarà proprio il fato che lo farà incontrare con Ciri, personaggio che avrà il volto di Freya Allan, che invece dovrà sfidare il mondo intero, dopo aver vissuto un'infanzia protetta: "Tutto quello che conosceva era una vita comoda, e le persone accanto a lei le fornivano una rete di sicurezza. Cerca di non finire intrappolata in quell'ambiente, vuole essere libera".

Infine la lotta di Anya Chalottra, Yennefer nella serie, contro sé stessa sarà una delle costanti della prima stagione: "Yennefer è sempre in una lotta personale contro sé stessa, ha avuto un'infanzia tragica, è nata con una spina dorsale e una mascella malformate, per questo il padre ha sempre avuto un certo astio nei suoi confronti".

Ormai manca pochissimo al 20 dicembre, giornata in cui Netflix renderà disponibili le otto puntate che compongono la serie, nel frattempo vi lasciamo con questo assaggio della colonna sonora di The Witcher.