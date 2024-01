Detective Forst 2, ci sarà una seconda stagione della serie su Netflix?

Tra le serie arrivate su Netflix che hanno catturato una bella fetta di spettatori c'è sicuramente Detective Forst, stabile in Top 10 nei prodotti a puntate più visti in Italia. Cerchiamo allora di capire assieme se ci sarà una seconda stagione.

Cominciamo subito lasciandovi la nostra recensione di Detective Forst, se per caso non l'aveste ancora letta, e al netto di conferme che ancora non ci sono state possiamo basarci sul fatto che la serie è tratta dai romanzi dello scrittore polacco Remigiusz Mróz. In questi casi quindi se il prodotto seriale è andato bene è quasi scontato vederlo proseguire visto il prolifico materiale di partenza (l'autore ha scritto ben otto romanzi con protagonista il detective Forst.

Ci sono poi le parole dell'interprete di Forst, Borys Szyc, che ha parlato di come la prima stagione fosse una sorta di ingresso in quel mondo ma con ancora tantissimo da esplorare per quanto riguarda il personaggio e le sue vicende.

Infatti la stagione 1 di Detective Forst copre all'incirca il primo e il secondo libro dedicati al personaggio, perciò come vi dicevamo c'è ancora parecchio materiale a cui attingere per proseguire le avventure su Netflix dell'investigatore.

