Tutti i dettagli su The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione di Hill House

In questo periodo Mike Flanagan è sulla bocca di tutti grazie al primo trailer ufficiale di Doctor Sleep, l'adattamento del romanzo di Stephen King e seguito diretto dello Shining di Stanley Kubrick. L'anno scorso, però, il regista ha conquistato il pubblico di Netflix con la serie horror Hill House (in originale The Haunting of Hill House)

Dopo il successo della prima stagione autoconclusiva e basata su L'incubo di Hill House di Shirley Jackson il colosso di streaming ha deciso di rendere "The Haunting" uno show antologico. Da qui il titolo ufficiale della seconda stagione: The Haunting of Bly Manor.

Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli:

E' il secondo capitolo della serie "The Haunting" : come vi abbiamo già anticipato, Bly Manor rappresenta la seconda stagione dell'ora serie antologica creata e diretta da Mike Flanagan, regista che si è fatto notare con horror come Oculus - Il riflesso del male e Somnia per poi dirigere per Netflix Il gioco di Gerald, pellicola basata su un romanzo di King proprio come Doctor Sleep.

: come vi abbiamo già anticipato, Bly Manor rappresenta la seconda stagione dell'ora serie antologica creata e diretta da Mike Flanagan, regista che si è fatto notare con horror come Oculus - Il riflesso del male e Somnia per poi dirigere per Netflix Il gioco di Gerald, pellicola basata su un romanzo di King proprio come Doctor Sleep. E' basata sul racconto dell'orrore "Il giro di vite" : la nuova stagione di The Haunting sarà un adattamento della novella gotica scritta da Henry James nel 1898. Il racconta segue le vicende di un narratore anonimo che ascolta il suo amico Douglas mentre legge un manoscritto realizzato da una governante ora morta. La governante racconta di un'estate in cui a dovuto badare a due bambini, Flora e Miles, dopo la morte dei genitori. Loro zio, infatti, vive a Londra e non ha alcuna intenzione di crescere i suoi nipoti, così la governante viene mandata ad accudirli in una villa di campagna dell'Essex, Bly Manor. Una volta arrivati lì, la donna comincia a notare la presenza di due figure, un uomo e una donna, che nessun altro sembra in grado di vedere.

Quando arriverà il nuovo capitolo? Netflix non ha ancora fissato una data di uscita ufficiale per il ritorno dello show, ma la certezza è che The Haunting of Bly Manor debutterà nel corso del 2020.

In attesa di nuovi dettagli riguardanti soprattuto il cast, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Hill House.