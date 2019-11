Quel dettaglio nella 6x06 di The Flash che non ce la racconta giusta

Il sesto episodio di The Flash 6 è appena andato in onda e finalmente abbiamo visto comparire il logo ispirato ai fumetti di Elongated Man. Un altro piccolo dettaglio, forse sottovalutato, potrebbe aver aperto uno spaccato sul passato di Nash Wells. Di seguito potreste trovare alcuni spoiler, quindi vi consigliamo di leggere con cautela.

Il sesto episodio vede Nash Wells (Thomas Cavanagh) fare squadra con la meta-umana Allegra Garcia (Kayla Compton) in grado di controllare le onde elettromagnetiche. L'improbabile squadra ha il compito di trovare il nascondiglio dell'Anti-Monitor e durante la missione Wells darà ad Allegra alcuni consigli su come governare i sui poteri. In una scena in particolare Wells confessa alla ragazza di ricordargli qualcuno e dallo sguardo che ha mentre si allontana dev'essere una persona davvero importante: ma chi? Nash non sembra il tipo da cedere facilmente ai legami affettivi.

lo sceneggiatore Eric Wallace ha dichiarato che questo "è un momento cruciale per lo sviluppo del personaggio di Wells" e che "quello che sta per accadere è direttamente collegato alle vicende di Crisi sulle Terre Infinite" ed infatti Nash proprio in questo episodio afferma di voler uccidere l'anti-Monitor.

Dunque, cosa ci aspetta nel settimo episodio? La 6x07 intitolata "The Last Temptation of Barry Allen” andrà in onda il 26 novembre e sarà la prima parte del finale di metà stagione, nel quale Barry dovrà lottare contro se stesso. Dopo inizierà finalmente Crisi sulle Terre Infinite targato The CW, in onda dall'8 dicembre.