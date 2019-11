Quel dettaglio del costume di Nightwing che sta facendo impazzire i fan di Titans

Il nono episodio della seconda stagione di Titans vedrà l'esordio di uno dei personaggi che i fan della serie stanno attendendo da tempo, ovvero Nightwing. Ma il costume del noto supereroe è diventato uno degli argomenti più caldi del web per via un particolare dettaglio del suo costume.

Il season finale di Titans 2 rappresenterà sicuramente un evento importante per l'attore Brenton Thwaites che nello show interpreta Dick Grayson e che tutti i fan non aspettavano altro che vederlo con addosso il costume di Nightwing. Ma nelle ultime ore sembra che l'evento che catalizzato l'attenzione degli appassionati dello show DC sia diventato un altro.

In molti, infatti, osservando le immagini di Thwaites con il nuovo costume sono rimasti impressionati dal sedere dell'attore, che in un fotogramma in particolare - che potete visionare in calce all'articolo all'interno di alcuni post su twitter - pare abbia suscitato un mix di ironia e ammirazione, focalizzando maggiormente l'attenzione sul dettaglio fisico dell'attore piuttosto che sul suo effettivo debutto.

Questa è la sinossi del prossimo episodio intitolato Nightwing 'I Titans si riuniscono sotto la leadership di Dick, che ora ha pienamente abbracciato la sua identità di Nightwing, e si preparano a combattere Deathstroke e cercare di salvare Jericho. Ma questa non sarà la loro unica battaglia - il team si troverà davanti una versione di Gar e Conner a cui è stato fatto il lavaggio del cervello. I due sono adesso delle formidabili armi alla mercé di Mercy Graves (recurring guest star Natalie Gumede) e della fase finale del piano dei laboratori Cadmus. È uno scontro fra Titani nell'epico season finale che sarà ricco di sorprese'.

La serie viene trasmessa negli Stati Uniti all'interno della piattaforma di video on demand DC Universe, mentre in Italia sarà trasmessa da Netflix anche se ancora non è stata resa pubblica nessuna data ufficiale. A tutti i fan dello show farà inoltre piacere sapere che recentemente è stato annunciato il rinnovo per una terza stagione di Titans.