Un dettaglio dal set di Falcon and The Winter Soldier rimanda a un supereroe Marvel

Ad Atlanta sono terminate le riprese di Falcon and The Winter Soldier e grazie ad alcuni fan sono disponibili alcune nuove immagini direttamente dal set della serie targata Disney+. Una di queste, mostra un dettaglio che rimanda a un supereroe Marvel e pone alcuni interrogativi.

Nello specifico, il personaggio a cui ci riferiamo è Leonard Samson. Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo si nota infatti il cartello di una compagnia di costruzione, la Samson Development. Si tratta di un semplice easter egg o magari c'è qualcosa di più, magari un futuro debutto del personaggio nella serie? Ricordiamo che non si tratta della prima volta in cui questo misterioso cartello compare. Già a novembre l'account Instagram sweetstephen55 aveva condiviso alcune foto dal set di Falcon and The Winter Soldier che mostravano i segnali stradali dei lavori in corso e il nome della compagnia e chissà che questo nuovo avvistamento non nasconda una sorpresa più grande rispetto alla semplice citazione al personaggio.



Leonard Samson è conosciuto in particolare dagli appassionati dei fumetti Marvel, mentre la sua apparizione cinematografica è avvenuta in L'incredibile Hulk (2008), quando è stato interpretato da Ty Burrell. In queste versioni, però, il personaggio è uno psichiatra, una professione ben diversa dall'impresario edile, cosa che può far ipotizzare una rilettura del personaggio. E voi cosa ne pensate? I cartelli sono un omaggio o c'è qualcosa che bolle in pentola?



