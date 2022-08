Devil in Ohio, scoprite la nuova serie Netflix con il primo inquietante trailer

Emily Deschanel è pronta a tornare sul piccolo schermo dopo il successo di Bones. L'attrice ha vissuto un'altra esperienza importante in tv con Animal Kingdom, ma ora sarà protagonista di Devil in Ohio, una nuova serie in procinto di sbarcare su Netflix il 2 settembre. Proprio in queste ore è stato pubblicato il trailer.

Devil in Ohio è composta da 8 episodi e Deschanel interpreta la dottoressa Suzanne Mathis, una psichiatra che dà rifugio ad una misteriosa ragazza fuggita da una setta (Madeleine Arthur). Il mondo di Suzanne viene totalmente stravolto dall'arrivo della ragazza, che minaccia di fare a pezzi la sua stessa famiglia.



La serie dello streamer - scoprite i dettagli sul piano low coast di Netflix - è l'adattamento del libro più venduto di Daria Polatin ed è ispirato ad una storia vera. Devil in Ohio viene descritta come una storia elettrizzante e scioccante di caos demoniaco e mistero nel cuore di una cittadina americana.

Il trailer sembra richiamare le atmosfere horror di Mike Flanagan e potrebbe incuriosire gli spettatori che amano quella tipologia di racconto.



Nel 2019 Emily Deschanel e David Boreanaz hanno vinto una causa contro la Fox per 'frode intenzionale con malizia', ottenendo un cospicuo risarcimento da parte della major.

Ora Deschanel è pronta a tornare in un nuovo show che sembra avere tutte le premesse per ottenere successo. Cosa ne pensate del trailer di Devil in Ohio?