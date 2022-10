Devil in The White City: Scorsese e DiCaprio perdono anche il regista dopo Keanu Reeves

La prima volta che si è sentito parlare di un adattamento di The Devil in The White City a firma Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio come produttori, attore e forse anche regista del film, sono passati più di dieci anni. Ora era diventata una serie Hulu, ma in pochi giorni hanno abbandonato Keanu Reeves e il regista.

Era il lontano 2010 quando Leonardo DiCaprio fu coinvolto come produttore esecutivo e potenziale protagonista di un adattamento per il grande schermo del romanzo di Erik Larson. Cinque anni dopo salì a bordo anche Martin Scorsese. Per farvi capire lo sviluppo di lungo corso di questo progetto, l’entrata di Scorsese seguiva a due anni da The Wolf of Wall Street, per cui all’epoca si diede addirittura per scontato che sarebbe diventato il nuovo film della coppia Scorsese regista e DiCaprio protagonista. Da allora, il titolo ha subito un’infinità di rimaneggiamenti e The Devil in The White City è diventato una serie.

Inizialmente, DiCaprio avrebbe dovuto interpretare il primo serial killer statunitense, H.H. Holmes, in un kolossal ambientato alla fine del 1800 che avrebbe addirittura ricreato l’hotel appositamente progettato e usato da Holmes per uccidere le sue 27 con camere a gas e altre trappole. Keanu Reeves lo avrebbe affiancato come protagonista di una sottotrama parallela, che si sarebbe svolta sullo sfondo degli omicidi di Holmes: l’Esposizione Universale del 1893 nel ruolo di Daniel H. Burnham, che progettò gli edifici adibiti all’evento. Ma solo tre giorni fa Keanu Reeves ha abbandonato The Devil in the White City.

Ora, riporta Variety, tocca anche al regista Todd Field. Non si offre spiegazione dietro la sua fuoriuscita, ma appare immediato il collegamento con l’abbandono di Keanu Reeves, segno che il progetto si arenerà in una nuova fase di casting cui Field, molto probabilmente, non avrebbe voluto legarsi. Sui tempi lunghi del progetto in otto puntate per Hulu, sicuramente l’agenda molto impegnata di DiCaprio e ancor di più di Scorsese. I due lavorano da anni ormai al western Killers of the Flower Moon e hanno già annunciato che dopo sarà il turno di The Wager. Ma se ci sono due giganti in grado di tenere in vita un progetto e attirare nuove forze e risorse a The Devil in the White City, sono proprio DiCaprio e Scorsese. Sempre che lo vogliano ancora.