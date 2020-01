Devs: la serie sci-fi di Alex Garland si mostra con il primo trailer

Tra gli show più attesi del 2020 c'è anche Devs, nuova mini-serie scritta e diretta da Alex Garland, autore di Ex Machina e Annientamento, di cui possiamo finalmente vedere un primo sguardo grazie al trailer ufficiale pubblicato da FX.

Potete trovare il filmato in cima alla notizia.

Devs segue le vicende di Lily Chan, una giovane ingegnere informatica che indaga sulla divisione di sviluppo del suo datore di lavoro, Amaya, una società tecnologica d'avanguardia con sede a San Francisco che potrebbe aver causato l'omicidio del suo ragazzo. Come potete vedere nel trailer, la serie sembra richiamare molte delle atmosfere già mostrate da Garland nelle sue opere precedenti.

Sonoya Mizuno (Crazy Rich Asians) vestirà i panni della protagonista, mentre nel resto del cast troveremo Nick Offerman (Fargo), Jin Ha (Jesus Christ Superstar Live), Zach Grenier (The Good Wife), Stephen McKinley Henderson (Ladybird), Cailee Spaeny (Bad Times at the El Royale) e (American Horror Story: Cult).

Composta da 8 episodi, Devs debutterà il prossimo 5 marzo su FX e Hulu (per quanto riguarda gli Stati Uniti), dove andrà in onda tradizionalmente con un episodio alla volta. Cosa vi aspettate dal nuovo progetto di Garland? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Annientamento.