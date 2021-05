Dexter, il cast originale non tornerà nel revival: ci sarà solo Michael C. Hall

Nelle scorse settimane, un teaser pubblicato da Showtime ha confermato l'arrivo della stagione revival di Dexter, prevista per autunno 2021. In attesa di scoprire i primi dettagli sulla trama, uno storico volto della serie ha svelato un importante novità sul cast dei nuovi episodi.

Al momento sappiamo solamente del ritorno di Michael C. Hall nel ruolo del protagonista, ma a quanto pare si tratterà dell'unico membro del cast originale a fare ritorno nel revival. A dare la notizia è stato James Remar, interprete di Harry Morgan (il padre del protagonista) nello show, in un recente video pubblicato su Instagram.

"Non riprenderò i panni di Harry Morgan nella nona stagione di Dexter" ha confermato l'attore. "Grazie per aver definito Harry uno dei migliori personaggi mai visti in una serie. È uno dei migliori personaggi che abbia avuto la possibilità di interpretare, soprattutto nella prima stagione. Non hanno chiesto a nessun membro del cast originale di tornare, perciò non ho idea di cosa stiano pianificando. Non ne ho davvero idea."

Andata in onda dal 2006 al 2013, lo ricordiamo, Dexter racconta le vicende di un tecnico della polizia scientifica di Miami, Dexter Morgan, che conduce una doppia vita: di notte si trasforma in un efferato serial killer di criminali. La serie è basata sul romanzo La mano sinistra di Dio di Jeff Lindsay. Intanto, vi lasciamo al conto aggiornato delle persone uccise da Dexter.