Dexter, un un clamoroso ritorno nel revival: scoprite di chi si tratta!

Dexter è andato in onda per otto stagioni tra il 2006 e il 2013 e quando Showtime ha annunciato il revival i fan del famigerato serial killer interpretato da Michael C. Hall non potevano esserne più entusiasti. Ora, una vecchia conoscenza tornerà nei nuovi episodi secondo alcune indiscrezioni.

John Lithgow farà il suo ritorno in Dexter nei panni di Arthur Mitchell alias il "Trinity Killer" che ha fatto il suo debutto nella quarta stagione dello show e adesso "farà una breve ma decisiva apparizione" nella nuova stagione, secondo quanto riportato oggi da Deadline.



I dettagli ovviamente sono scarsi e tenuti ben segreti, ma gli sceneggiatori della serie limitata di 10 episodi hanno escogitato un modo per far tornare il Trinity Killer che funziona all'interno della più ampia narrativa di Dexter. Lithgow dovrebbe girare le sue scene in un giorno sul set di Los Angeles.

Responsabile della morte di Rita nell'ultimo episodio della stagione 4, Dexter ha eliminato Arthur Mitchell nell'episodio finale della stagione andato in onda nel 2009. Per il suo ruolo di Trinity Killer, John Lithgow ha ricevuto il suo quinto Emmy.



Showtime non ha risposto alla richiesta di commento di Deadline sulla partecipazione di Lithgow al revival di Dexter. Questo revival dovrebbe sistemare le cose per i fan, che sono rimasti delusi dal finale dell'ottava stagione.

Il cast del revival comprende anche Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah e Jack Alcott. Anche Jamie Chung si è unita al cast di Dexter recentemente, Clyde Phillips è tornato come showrunner. Un primo teaser trailer di Dexter è già stato rilasciato, la serie dovrebbe uscire nel 2021.



Siete felici per questo ritorno? Fatecelo sapere nei commenti!