Dexter, Clancy Brown tra i protagonisti del revival con Michael C. Hall

Lo scorso è stato annunciato a gran sorpresa un revival di Dexter, la serie tv di Showtime con protagonista Michael C. Hall. Quest'oggi scopriamo la prima aggiunta al cast dello show, ovvero Clancy Brown.

Mentre attendiamo di scoprire cosa ci riserverà il ritorno di Dexter Morgan in tv, emergono i primi dettagli sul cast del revival della serie.

È TV Line (via Deadline) a riportare infatti il casting di Clancy Brown (Le Ali della Libertà, La Ballata di Buster Scruggs) in un ruolo chiave per i nuovi episodi, dato che interpreterà il villain Kurt Caldwell.

"Caldwell è nato e cresciuto nella città di Iron Lake, e alcuni lo considerano addirittura il sindaco non ufficiale della cittadina" si legge nella descrizione ufficiale del personaggio "Ha realizzato il sogno americano lavorando come camionista, proprio come suo padre. Potente, generoso, amato da tutti, è un vero uomo del popolo. Se è dalla tua parte, puoi considerati fortunato. Ma se vai contro di lui o qualcuno a cui tiene... Che Dio ti aiuti".

Al momento non si sa ancora quando partiranno le riprese del revival di Dexter, anche se in precedenza dei rumor volevano l'inizio della produzione proprio a fine gennaio.

E voi, che ne pensate? Come potrebbe svilupparsi la dinamica tra Dexter e Caldwell? Fateci sapere nei commenti.