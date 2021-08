Dexter, il figlio Harrison nella nuova foto dal set! Il revival sarà 'un nuovo finale'

Il ritorno del figlio di Dexter Morgan (Michael C. Hall), Harrison, nella nuova immagine della serie revival che riporterà i fan nel mondo del killer più noto del piccolo schermo. Si conoscono già alcuni dettagli della trama che verrà proposta nei nuovi episodi dello show, prossimo al ritorno in tv diversi anni dopo la chiusura.

Dopo essersi lasciato alle spalle la vita a Miami, Dexter, interpretato da Michael C. Hall, si è stabilito nella città innevata di Iron Lake, New York. Lì lavora come negoziante locale con il nome di Jim Lindsay, mentre combatte con il Passeggero Oscuro e la sua sete di sangue. Questa battaglia non gli ha impedito di instaurare una relazione con con il capo della polizia della città, interpretata da Julia Jones.



Jamie Chung reciterà nel revival nel ruolo di una crime podcaster, mentre Clancy Brown interpreta Kurt Caldwell, cattivo principale della nuova stagione.

Clyde Phillips, showrunner che lasciò la serie al termine della stagione 4, è tornato per il revival insieme ad altri volti noti come Jennifer Carpenter nel ruolo di Debra Morgan, sorella del protagonista, e John Lithgow nel ruolo di Trinity Killer. Il revival s'intitola New Blood e su Everyeye trovate tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione di Dexter.

Phillips ha annunciato altri clamorosi ritorni che lasceranno i fan a bocca aperta. Jack Alcott interpreta Harrison Morgan, il figlio di Dexter; la foto mostra quanto sia cresciuto rispetto alla stagione 8 e si trova in piedi accanto al padre, sul set nella foresta.



Per chi non ricordasse la chiusura dello show, ecco come andò il finale di Dexter 8.