Dexter, Jamie Chung:'Ecco cosa porterà di nuovo il mio personaggio'

Dexter Morgan incontra il podcasting true crime. Sarà il personaggio interpretato da Jamie Chung ad introdurlo nella vita del protagonista, interpretato da Michael C. Hall, facendo sembrare il suo mondo improvvisamente più piccolo. Ne ha parlato di recente anche la stessa attrice, interpellata sull'argomento. Ecco le sue parole.

"Il personaggio di Molly Parker è così divertente e vibrante. E il podcasting sul true crime è un mezzo abbastanza nuovo in termini di true crime, e introdurlo nel mondo di Dexter è un'altra minaccia alla rivelazione della sua vera identità. Quindi è stato davvero divertente. Davvero divertente" ha dichiarato Chung.



Partecipare al revival di Dexter è un sogno che si realizza per Jamie Chung:"Otto o nove anni fa feci un'intervista in cui mi si chiedeva 'Quale sarebbe il ruolo dei tuoi sogni?' E dissi 'è triste perché non accadrà mai con Dexter che sta per finire, ma solo essere in uno show di quel calibro e con quelle capacità sarebbe un sogno'".

La serie tornerà con il revival e Jamie Chung ha dichiarato che il ritorno di Dexter sarà più cupo dello show madre.

Michael C. Hall riprenderà il ruolo di Dexter Morgan che l'ha reso famoso in tutto il mondo grazie alla serie tv andata in onda dal 2006 al 2013.



I fan ora si chiedono cosa bisogna aspettarsi dal revival di Dexter.