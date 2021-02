Dexter, Jamie Chung entra nel cast del revival con Michael C. Hall

Jamie Chung è stata ufficialmente confermata nel cast del revival di Dexter, ordinato da Showtime. All'attrice verrà affidato un ruolo ricorrente, come riporta TVLine; una famosa podcaster di Los Angeles. Lo show sarà composto da 10 episodi, riprendendo quasi un decennio dopo il finale del 2013, duramente contestato da molti fan.

Michael C. Hall torna nei panni di Dexter Morgan, ora residente nella piccola città immaginaria di Iron Lake, nello stato di New York. Clancy Brown interpreterà l'antagonista principale del revival, Kurt Caldwell, sindaco ufficioso di Iron Lake. Nel cast è entrato ufficialmente anche Oscar Wahlberg nei panni del capitano del team di wrestling del liceo.



Completano il parterre di attori anche Julia Jones e Alano Miller. La serie originale, Dexter, racconta le vicende di Dexter Morgan, tecnico della polizia scientifica di Miami che nasconde una doppia vita, quella di spietato serial killer che uccide soltanto i criminali sfuggiti alla giustizia.

La serie è andata in onda dal 2006 al 2013, accumulando 96 episodi.

Le riprese del revival di Dexter inizieranno prossimamente in Massachusetts, con Marcos Siega tra i co-produttori dello show.

Michael C. Hall è diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo di Dexter Morgan e ora a distanza di anni ha l'occasione di tornare nei panni del suo personaggio maggiormente iconico.



