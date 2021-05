Dexter, Jamie Chung:'Il revival sarà più cupo della serie'

Dexter Morgan sta tornando per mietere altre vittime. ShowTime è nel bel mezzo della produzione di un revival del dramma con protagonista il serial killer dalla doppia vita, interpretato da Michael C. Hall. La serie si è conclusa otto anni fa con una controversa ottava stagione e ora sta per tornare con nuovi episodi revival.

Jamie Chung interpreterà Molly, podcaster true-crime che arriva da Los Angeles per investigare su alcune strane vicende a Iron Lake, una piccola e soporifera città nello stato di New York dove Dexter sta cercando di rimanere nell'ombra...

Intervistata da People, Chung ha parlato della stagione revival, parlando di toni maggiormente cupi che soddisferanno l'appetito dei fan di Dexter.



"La serie originale si è svolta più di dieci anni fa. Quindi c'è sicuramente un'atmosfera diversa nel modo in cui lo show è girato in termini di estetica. Penso che sia un po' più cupo. Si svolge nello stato di New York e, come sappiamo dall'ultima stagione, Dexter si sta nascondendo. Quindi sicuramente va avanti e vedrete molti volti nuovi, ma molti familiari. Penso che soddisferà l'appetito di tutti. Soprattutto se siete dei grandi fan di Dexter" ha concluso l'attrice. Quindi potrebbero esserci volti familiari: in passato era trapelata la presenza del solo Michael C. Hall nel cast del revival.

Ciò che rese Dexter così popolare fu il suo mix di temi oscuri e umorismo nero.

Tra le new entry, oltre a Jamie Chung, anche Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller e Jack Alcott.

La stagione revival si sta girando in Massachusetts, prima dell'arrivo sugli schermi entro fine anno.



Ecco cosa c'è da sapere della serie revival di Dexter nel nostro approfondimento.