Dexter, Jennifer Carpenter in una foto sul set del revival!

Qualche giorno fa è stata confermata la presenza di Jennifer Carpenter nel revival di Dexter. Carpenter nella serie interpretava Debra Morgan, sorella del protagonista Dexter Morgan (Michael C. Hall). Nelle ultime ore è stata pubblicata anche una foto dal set dello show che mostra Carpenter insieme al produttore Scott Reynolds.

"Un po' di divertimento con Debra Morgan dal set di Dexter. Approviamo il messaggio del pallone" scrive Reynolds, riferendosi alla scritta "Io amo Dexter" alle spalle della coppia.

A svelare la presenza di Jennifer Carpenter nel revival di Dexter è stato anche John Lithgow parlando del suo personaggio e indirettamente di Debra Morgan:"Come tutti i fan di Dexter sanno, abbiamo visto la fine di Trinity Killer, quindi per definizione significa che è un flashback; é stato semplicemente meraviglioso ricongiungersi a quella banda, inclusi Michael, Jennifer Carpenter e Clyde Phillips".



John Lithgow tornerà nello show e sulla serie ha approfondito, spiegando come 'non la portano in un'epoca differente, ma in una parte diversa del mondo, una parte diversa del Paese e un cast di personaggi completamente nuovo. Ci sono tutti i tipi meravigliosi di sorprese e richiami della prima stagione'.

Jennifer Carpenter inoltre su Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae in maniera distorta con John Lithgow:"Dopo tutti questi anni siamo entrambi esattamente uguali! #dexter... immagino che faccia bene al corpo [risata]".



Per sapere cosa aspettarci dal revival di Dexter scoprite il nostro approfondimento.