Dexter, Jennifer Carpenter tornerà nel revival della serie con Michael C. Hall

Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, Jennifer Carpenter tornerà nel ruolo di Deb, sorella di Dexter Morgan, nel revival della serie con protagonista Michael C. Hall. Chi ha assistito al finale della serie conosce benissimo il destino di Deb, quindi sarà interessante vedere in che modo Carpenter parteciperà allo show.

Carpenter si unisce a John Lithgow tra i membri del cast che faranno ritorno nel revival direttamente dalla serie.

Secondo quanto riporta THR, i personaggi di Carpenter e Lithgow dovrebbero apparire in scene di flashback. Dexter avrà un panel dedicato al Comic-Con, come ha confermato Michael C. Hall.



Quando la serie terminò nel 2013, Jennifer Carpenter rilasciò queste dichiarazioni:"Mi mancherà la paura d'interpretare Deb, far funzionare la sceneggiatura 'è fantastico! Oh, Dio! Come lo facciamo?'. Tutti continuavano a dire che Dexter era il mio primo 'botto' in tv e il cast, la troupe e i produttori hanno sottolineato che non succede sempre in questo modo. [...] Questi sono stati alcuni dei migliori anni della mia vita".

Nel revival Hall sarà affiancata da Clancy Brown, che interpreterà il cattivo principale dei nuovi episodi, Kurt Caldwell.



Tra le new entry anche Jamie Chung, e la star di Manchester by the Sea, Oscar Wahlberg. Jennifer Carpenter al cinema è nota per il ruolo della protagonista nell'horror The Exorcism of Emily Rose, diretto nel 2005 da Scott Derrickson.