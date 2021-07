Dexter, Michael C. Hall conferma il panel del revival al Comic-Con!

Dexter Morgan non ha ancora terminato il proprio ciclo narrativo e presto su ShowTime è in arrivo un revival della celebre serie tv con protagonista Michael C. Hall. E proprio la star dello show ha confermato che nel corso dell'imminente Comic-Con di San Diego il revival di Dexter sarà presente con un interessante panel.

La conferma in un video pubblicato dalla pagina Twitter ufficiale della serie, con Michael C. Hall che si rivolge ai fan e svela la presenza di Dexter al Comic-Con il prossimo 25 luglio.

Nel cast del revival Hall sarà affiancato da John Lithgow nei panni di Trinity Killer, Clancy Brown nel ruolo di Kurt Caldwell, Jamie Chung nel ruolo di Molly Park e Oscar Wahlberg in quello di Zach.



In una recente intervista Michael C. Hall ha dichiarato:"Sono stato avvicinato, ufficiosamente, molte volte per le strade da persone che hanno idee. Ma... penso che ci fossero state probabilmente, prima di questo, tre idee o concetti legittimi su ciò che avremmo potuto fare, e nessuno di questi sembrava giusto".

L'attore spiega il suo pensiero:"Ciò ha molto a che fare con il tempo passato. Questo accadrà in tempo reale, come se fosse passato tanto tempo da quando accadde il finale. E sì, abbiamo appena riunito il team creativo di nuovo. Clyde Phillips è tornato, era lo showrunner la prima volta, per quattro stagioni, gestendo lo show. E Marcos Siega, che è uno dei registi. [...] Sono entusiasta. Stavo proprio visitando i set l'altro giorno ed è reale. Sta succedendo davvero".



Ma cosa dobbiamo aspettarci dal revival di Dexter? Scopritelo nel nostro approfondimento.