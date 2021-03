Dexter, Michael C. Hall: 'La serie potrebbe andare oltre i 10 episodi'

Dopo uno dei finali più controversi di tutti i tempi, Dexter tornerà prossimamente con una serie limitata di dieci episodi. C'è ancora molto che non sappiamo sul revival, come ad esempio la sua effettiva durata, visto che Micheal C. Hall sembra non escludere a priori l'arrivo di nuove stagioni.

"Non posso escludere a priori che Dexter possa continuare ulteriormente. Per adesso sappiamo che ci sono 10 nuovi episodi".

L'attore nel corso della sua intervista a NME ha poi aggiunto: "Non vedo l'ora di tornare nei panni di Dexter. Non so davvero cosa aspettarmi, dato che non è mi è mai capitato di vestire i panni di uno stesso personaggio dopo così tanto tempo. Vedremo Dexter in un contesto completamente diverso, vedremo come ci si sente. È stato interessante capire come farlo e ho pensato che fosse ora di scoprire cosa diavolo gli è successo".

Secondo Hall, questa è la scelta più sensata per un personaggio tanto complesso come quello di Dexter: "C'era bisogno di tempo, per metabolizzare e per poter scrivere qualcosa che gli rendesse giustizia. Volevo ci fosse qualcosa che valesse la pena raccontare. C'erano state altre proposte e possibilità per Dexter, altre strade che avremmo potuto intraprendere, ma questa è stata la prima su cui valeva la pena continuare"

Intanto sono state diffuse le prime foto del revival di Dexter, che anticipano le atmosfere cupe dello show.