Dexter New Blood, 5 cose da sapere aspettando il revival

E' quasi ora di rivedere il nostro protagonista preferito, Dexter, nel revival che debutterà su Showtime il 7 Novembre 2021. Lui lo conosciamo tutti: un tranquillo tecnico della polizia di Miami che in realtà nel suo privato è un serial killer che uccide solo criminali. Ma ci sono alcune cose da tenere a mente prima di guardare Dexter: New Blood.

In primis è importantissimo ricordare il finale della stagione 8. Non possiamo, infatti dimenticare quando Dexter, nell'ultimo atto della serie, ha abbandonato suo figlio e la sua compagna dopo che sua sorella è morta a causa di un suo errore. L'uomo è andato a vivere in una nuova città, prendendo una nuova identità per tenere al sicuro la sua famiglia. Una conclusione che ha lasciato molti spettatori con l'amaro in bocca, ed è anche da qui che è nata l'idea di dare vita a un nuovo progetto dedicato al serial killer: per rivisitare un finale che non è arrivato a tutti.

Tuttavia, bisogna sapere, che questa non si può considerare una stagione 9. Ad affermarlo è Clyde Phillips, uno dei produttori esecutivi della serie. Dunque sarà passato del tempo dall'ultima volta che abbiamo lasciato Dexter, circa 10 anni, e seguiremo il nostro personaggio all'interno di un nuovo mondo, con nuove avventure.

Ma, come suggerisce il titolo, qualche vecchia abitudine tornerà. Infatti il nome della serie, "New Blood", potrebbe indicare che il nostro lupo ha perso il pelo ma non il vizio: quello di uccidere. Ed è una cosa che suggerisce anche il trailer di Dexter: New Blood.

Un altro elemento che bisogna tener presente e che incuriosisce è anche l'inserimento di personaggi inediti che aggiungeranno qualcosa di diverso nella serie. Proprio Jamie Chung recentemente ci ha raccontato cosa porterà di nuovo il suo personaggio. L'attrice interpreterà Molly Parker, una donna da lei definita divertente e vibrante.

Come sappiamo, la serie dovrebbe riprendere circa 10 anni dopo il finale dell'ottava. Probabilmente Dexter starà provando a combattere i suoi demoni. Tuttavia, il pubblico, non deve dimenticare i vecchi nemici del nostro protagonista. Questo perché potrebbero ritornare, scoprire la nuova identità di Dexter e finalmente trovarlo nella cittadina in cui vive. E sappiamo tutti quanto possano essere pericolose le minacce dal passato: perché sono inaspettate e possono ricordare al nostro protagonista chi è davvero e chi è stato.

Dunque teniamo a mente queste cose e allacciamo le cinture per immergerci in un nuovo viaggio, intitolato Dexter: New Blood.