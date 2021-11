Dexter New Blood, 5 dettagli nascosti che vi sono sfuggiti nel revival

Alcuni hanno trovato il ritorno di Dexter deludente. La nuova serie, New Blood, arriva ben 8 anni dopo il finale di Dexter, e proverà a dare una nuova conclusione al personaggio. Si tratta di un prodotto a cui probabilmente bisogna dare solo tempo. Ecco, in vista dei prossimi episodi, 5 dettagli che potreste esservi persi.

ANGELA E DEXTER

Sappiamo tutti che essere una persona vicina a Dexter non è propriamente la cosa migliore che potrebbe capitare. Tutti coloro a cui è legato, infatti, spesso muoiono. In questa serie abbiamo visto che Angela Bishop ha una relazione con il protagonista. La donna non conosce il passato di Dexter e un indizio ci fa capire che le cose per lei non potrebbero andare bene: la dinamica tra Angela e Dexter è infatti simile a quella tra il Killer e Deb. Sappiamo tutti com'è andata.

DEXTER E' UN PO'...ARRUGGINITO

Credevamo che il protagonista avesse smesso di uccidere, ma torna subito a farlo. La sua vittima è infatti Matt Caldwell. Tuttavia, nel suo classico rituale, Dexter appare un po' arrugginito: che possa essere un pericolo per lui in futuro?

IL TITOLO: UN NUOVO INIZIO?

Questa volta il suggerimento arriva dal titolo... quasi. Dexter, infatti, in questo Nuovo Inizio potrebbe non far perdere la vita alle persone a lui vicine. O, probabilmente, potrebbe fermarsi con gli omicidi. Della seconda siamo meno sicuri.

CHI E' IL SERIAL KILLER DI NEW BLOOD?

Nel secondo episodio scopriamo come Kurt è imparentato a Matt Caldwell: è suo padre. L'uomo si incrocia con Dexter, e la descrizione di Showtime lo racconta come una persona che farebbe di tutto per difendere i suoi cari. Che sia il grande nemico della stagione?

DEXTER POTREBBE MORIRE ALLA FINE?

Il primo episodio di New Blood si apre con un teaser della fine della stagione 8 di Dexter, che ha visto il personaggio fingere la sua morte per trasferirsi in una remota città a ovest. Nel corso della puntata il protagonista caccia un cervo bianco, senza mai sparargli. Spara invece a Matt Caldwell. Il figlio, Harrison, appare e conosce il vero nome del padre. Tutto ciò pone le basi per una eventuale morte di Dexter alla fine della stagione. Infatti iniziamo con il vedere la sua dipartita, per poi conoscere l'uomo che è diventato. O che sembra essere diventato, perché il personaggio non è mai cambiato. Proprio per le sue azioni avrebbe sempre dovuto morire, e il suo essere in fondo sempre uguale questa volta potrebbe portare proprio alla sua fine.