Dexter New Blood, com'è il punteggio delle recensioni finora? Scoprite se è top o flop

Dopo la sua conclusione, con un'ottava stagione che ha deluso molti, Dexter è tornato in una serie revival intitolata Dexter: New Blood. Lo show darà un nuovo finale al personaggio, e tutti si chiedono se questa volta sarà più soddisfacente. Intanto però la domanda principale è: come sta andando il revival? Ecco il punteggio fino ad ora.

Siamo arrivati ormai al quarto episodio, e dunque molto vicini alla metà (ricordiamo che parliamo di un totale di 10 puntate). E' questo il momento in cui iniziamo ad avere un'idea chiara del prodotto, e su Rotten Tomatoes le prime recensioni dei critici dipingono un quadro tutt'altro che negativo. Infatti lo show ha raggiunto il 72% di recensioni positive al Tomatometer, con ben 47 critici che si sono espressi sul prodotto. Per quanto riguarda l'audience, siamo invece su un solido 89%, con 234 persone che hanno votato fino ad ora.

Un risultato sicuramente soddisfacente per lo showrunner Clyde Phillips, che torna al timone del progetto dopo averlo lasciato al termine della quarta stagione dell'originale. Adesso, tuttavia, siamo in un momento cruciale della season, in cui tutti sperano di trovarsi davanti a qualche improvviso sconvolgimento, evitando dunque le strade piuttosto prevedibili intraprese fino a questo momento. Succederà? Lo scopriremo soltanto andando avanti. Intanto vi raccontiamo le nostre impressioni sull'episodio 4 di Dexter New Blood!