Dexter New Blood, quanti episodi conta il revival della serie?

Abbiamo atteso nove anni - non che fosse stato sempre nell'aria - per vedere Dexter: New Blood, revival della nota serie crime che da ieri viene trasmesso su Sky Atlantic. Se rapportato in scala, altrettanto si dovrà attendere prima di vederne il finale. Ecco quando e quanti episodi dovranno ancora essere distribuiti.

Dexter Morgan è tornato ed è più freddo che mai: vi gelerà il sangue. E' passato molto da quando l'ematologo ha abbandonato Miami e la sua doppia vita nel dipartimento di polizia locale: al servizio della legge di giorno, efferato omicida di killer seriali di notte. Una pratica decisamente atipica e (forse?) esecrabile, che gli permetteva di placare la sua sete di sangue e i disturbi psichici, ma che ha saputo conquistare il pubblico e tenerlo col fiato sospeso per otto lunghe stagioni. Mai antieroe fu amato, su piccolo schermo, come è stato amato Dexter.

Vi abbiamo già parlato del debutto di stagione con questa recensione di Dexter: New Blood. Nelle sue nuove vesti invernali, il protagonista si è trasferito dall'altra parte del mondo, dove nessuno - o quasi - penserà di andarlo a cercare. Ora si trova ad Iron Lake, a Nord di New York; si fa chiamare Jimmy Lindsay e ha una nuova storia d'amore all'interno della polizia locale. E' infatti in intimità con Angela Bishop, interpretata da Julia Jones (The Mandalorian), capo delle forze dell'ordine di Iron Lake, che lo spingerà inconsapevolmente a riprendere i ferri del mestiere quando una serie di scomparse inizieranno a sconvolgere la tranquillità del piccolo paesino.

Vi avevamo già segnalato quando e dove recuperare Dexter: New Blood. Ma a quanto ammonteranno gli episodi ancora da distribuire? Come anticipato, ne mancano ancora nove, che verranno trasmessi su Sky ogni mercoledì alle 21:15 e poi caricati in streaming sulla piattaforma NOW. Il totale è quindi di dieci puntate complessive, due in meno rispetto al numero che componeva tutte e otto le stagioni di Dexter, da dodici episodi ciascuna. Siete pronti per le prossime nove settimane, bianche come la neve e rosse come il Natale (o come il sangue)? E avete già visto la prima puntata? Parlatecene nei commenti!