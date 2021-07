Dexter: New Blood, gli hashtag ufficiali anticipano la trama del revival?

Il Comic-Con @ Home di quest’anno ci ha regalato tantissimi e attesissimi trailer delle serie tv più amate che usciranno nei prossimi mesi, tra cui il trailer del revival di Dexter. Oltre a questo, gli hashtag ufficiali per la serie sono stati rivelati online e, insieme al titolo completo, potrebbero suggerirci cosa accadrà nello show.

Gli hashtag confermati con emoji ufficiali di Twitter includono #Dexter, #DexterMorgan, #MichaelCHall, #DexterReturns e #DexterNewBlood, tutti con un paio di impronte insanguinate.

Gli ultimi due sono quelli che hanno stuzzicato di più il pubblico, alludendo al fatto che Dexter è tornato in azione ma anche alla sua prossima potenziale nemesi.

Dexter si è scontrato spesso con altri serial killer durante le otto stagioni originali andate in onda dal 2006 al 2013 e la nuova serie apparentemente lo costringerà a ritirarsi dalla pensione e a versare "nuovo sangue".



Le notizie riportate precedentemente sui nuovi personaggi della serie alludevano infatti ad un nuovo possibile nemico, chiamato Kurt Caldwell ed interpretato da Clancy Brown.

Kurt è un camionista della parte nord-orientale dell'America che possiede una propria fermata di camion locale in città e si è "affermato come un leader amato nella comunità." Tuttavia, nasconde un segreto in suo figlio, che secondo il sito The Illuminerdi ha "creato molti pasticci" che richiedono a suo padre di usare la sua ricchezza per sistemarli.



Possiamo solo supporre che "pasticci" sia il codice segreto per intendere "vittime di omicidio" e anche il significato di "New Blood".



Il trailer ufficiale di Dexter: New Blood, un revival composto da dieci episodi è stato presentato durante un panel al Comic-Con @ Home e parlando durante l'evento, la star della serie Michael C. Hall ha ammesso quello che molti presumevano: la risposta dei fan al finale di Dexter è il motivo per cui questo revival è stato realizzato.

"Penso che il finale sia stato nel migliore dei casi mistificante per le persone, confuso, esasperante, frustrante, sulla linea degli aggettivi negativi. Penso che questo sia uno spettacolo molto importante per tutti noi e la possibilità di rivisitarlo e forse nel processo, ridefinire, il senso della fine dello show e il senso dell'eredità dello show in modo più ampio è stata certamente una parte della nostra motivazione. Senza dubbio" ha detto l’attore.



Sebbene la serie sia stata annunciata come limitata, Hall ha già accennato al fatto di essere ancora più disponibile oltre i dieci episodi che hanno già girato.

Durante il panel, lo showrunner e produttore esecutivo Clyde Phillips ha chiarito che i nuovi episodi non sono la nona stagione di Dexter:



"Una delle cose su cui siamo tutti d'accordo - e Michael ha davvero insistito e aveva perfettamente ragione - è che questa non sarà la 'stagione 9 di Dexter'", ha detto Phillips.

"Riconosciamo che questo non è il momento successivo dopo il momento da boscaiolo. Riconosciamo la verità, che il tempo è passato, sono passati quasi 10 anni e troviamo Dexter in un altro posto, in un altro mondo in realtà, il più lontano possibile da Miami” ha concluso.



Dexter: New Blood debutta su Showtime a partire dal 7 novembre, che cosa vi aspettate da questo revival? Fatecelo sapere nei commenti!