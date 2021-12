Dexter: New Blood, Julia Jones su QUELLA rivelazione: 'è stato scioccante per Angela'

L’ultimo episodio del revival Dexter: New Blood ci ha regalato una svolta importante e l’attrice Julia Jones ha parlato in una recente intervista di ciò che i fan dovrebbero aspettarsi dai prossimi episodi ora che la verità sta venendo a galla.

Durante l’ultimo episodio trasmesso su Showtime, il capo della polizia Angela Bishop (Julia Jones) ha appreso che il suo ragazzo Jim Lindsay è, in realtà, Dexter Morgan (Michael C. Hall). La rivelazione è avvenuta dopo un incontro con il Capitano Angel Batista (David Zayas) che ha spiegato che un ex collega aveva un figlio di nome Harrison. Poi, la figlia di Angela, Audrey (Johnny Sequoyah) ha detto che l'adolescente di Iron Lake Harrison (Jack Alcott) ha confessato che il nome di suo padre non è realmente Jim. I pezzi del puzzle a quel punto sono andati al loro posto e le cose ora si fanno più complicate.



Dopo alcune indagini su Internet, Angela ha trovato il necrologio di Dexter, che includeva una foto molto significativa. E, come rivelato da un nuovo teaser del prossimo episodio, Angela si confronta con Jim/Dexter con in mano una stampa del necrologio che lo smaschera.



"Ci sono così tanti elementi in gioco per lei. È il suo ragazzo", ha detto in esclusiva a E! Online Jones. "Quindi c'è un elemento personale. C'è anche il fatto che lei è il capo della polizia e qualcuno ha finto di essere qualcun altro con lei, è una frode? Non lo so. Ma ci sono un sacco di lati diversi, e questo fa emergere un sacco di sentimenti spiacevoli per lei." Jones ha spiegato che il suo personaggio sta lottando con l'imbarazzo sulla scia di questa rivelazione, aggiungendo: "Penso che più di ogni altra cosa sia scioccante".



Il revival è ad un punto di svolta, scoprite il punteggio di Dexter: New Blood su Rotten, mentre Angela dovrà vedere Dexter per quello che è veramente. Anche se "questa è, credo, una buona ragione per continuare a guardare lo spettacolo." Come ben sanno i fan della serie originale, coloro che scoprono la verità sull'oscuro passeggero di Dexter tendono a essere uccisi. Jones non ha confermato né smentito il fatto che Angela sia in pericolo. "Dovreste essere preoccupati per tutti, nessuno è al sicuro, questo è certo."



Non ci resta che attendere i prossimi episodi per scoprire che cosa accadrà, voi che cosa ne pensate? Angela è in pericolo? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con 5 dettagli di Dexter che forse vi sono sfuggiti nel revival.