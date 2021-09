Dexter: New Blood, Michael C. Hall avverte i fan: 'Questa serie non è Dexter 9'

La notizia del revival di Dexter ha letteralmente mandato in delirio i fan dello show ma, Michael C. Hall ha voluto chiarire che New Blood non è da intendersi come una una nona stagione dell'acclamatissima serie Showtime. Si tratta infatti di una produzione assai diversa.

"Non torneremo indietro nel tempo", ha detto l'attore a Entertainment Weekly e ha poi aggiunto che, a differenza delle stagioni 1-8, ambientate a Miami, New Blood si svolge in due settimane nel New England.

"La prima scena che ho girato è stata praticamente su un lago ghiacciato", ha ricordato l'attore, notando che il "tono dello spettacolo è abbastanza diverso" questa volta. "La maggior parte degli elementi costitutivi che danno forma a questo spettacolo sono cambiati. La tavolozza dei colori dello show è diversa. Ogni pezzo del paesaggio sia esternamente che internamente è alterato".

Hall è anche entrato più nello specifico, riflettendo sul tono di questo reboot, e ha aggiunto: "Non stiamo pensando consapevolmente se è meno o più duro, ma una cosa è certa, si tratta di un prodotto totalmente ridefinito ambientato in un contesto completamente diverso. Questa serie non è Dexter 9".

Come già detto più volte in precedenza, Dexter: New Blood è nata dal desiderio di dare ai fan la conclusione che meritano. Le aspettative sono sicuramente altissime e in molti non vedono l'ora di scoprire come andranno a finire le cose per il personaggio interpretato da Michael C. Hall. Voi cosa ci aspettate? Naturalmente fatecelo sapere!