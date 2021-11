Dexter: New Blood, Michael C. Hall su come reagiranno i fan: 'fortemente!'

I fan di Dexter non stanno più nella pelle visto che l’uscita del revival della serie tv è sempre più vicina. Sono passati otto anni da quando il serial killer di Miami ha scaricato il corpo di sua sorella in mare ed è scomparso nella notte. Ora, Dexter: New Blood ha la possibilità di regalare ai fan un finale più soddisfacente.

Come ricorderete, Dexter ha finto la propria morte e ha iniziato una nuova vita come boscaiolo nelle zone rurali dell'Oregon alla fine della serie originale, un finale che non è piaciuto molto ai fan. Michael C. Hall, l'attore protagonista, è solidale con il pubblico riguardo a quel finale poco brillante e controverso ammettendo che "non si è concluso con un tripudio di gloria o un tripudio di alcun tipo.”

"Proprio come il pubblico era insoddisfatto, penso che sia stato tutt'altro che estremamente soddisfacente per noi", ha detto Hall a TVLine, "questa è la nostra motivazione per mettere un sapore migliore in bocca alle persone". Anche lo showrunner di Dexter non era soddisfatto di quel finale come la maggior parte delle persone. Quando incontriamo nuovamente Dexter, lui vive nella città di Iron Lake, nella parte settentrionale dello stato di New York, e si chiama con lo pseudonimo di Jim Lindsay. Lavora come addetto alle vendite in un negozio di pesce e giochi, e frequenta il capo della polizia locale, Angela Bishop (Julia Jones). E mentre la serie ha scambiato il sole e la spiaggia di Miami con una tavolozza di colori invernale del New England, Dexter torna presto alle sue vecchie abitudini.

Se ciò non fosse abbastanza per scuotere la tranquilla esistenza di provincia dell'ex killer, il figlio ormai adolescente di Dexter, Harrison, si presenta alla sua porta e il giovane si rivela una forza da non sottovalutare. "La ricchezza di quella relazione e di quell'esplorazione è una parte importante di ciò che stiamo facendo, e una parte importante del motivo per cui questa sembrava una storia che valeva la pena raccontare. Sembrava il momento giusto."

"Il rapporto di Dexter con sua sorella è stato fondamentale in tutta la serie", aggiunge. “Mi è sempre sembrato difficile non averlo come componente. Sembrava necessario che non fosse esplorato dato che è morta, ma questo è Dexter. Abbiamo certe libertà". Invece uno dei personaggi originali di Dexter non tornerà, come è già stato precedentemente annunciato. La Debra nella testa di Dexter rispetterà il codice di Harry? In che modo Harrison influenzerà la nuova vita di Dexter? Alla domanda su come reagiranno i fan al revival, l'attore ha sorriso e ha detto solo: "Fortemente".



Con queste premesse l'hype per il revival è alle stelle, Dexter: New Blood arriva il 10 novembre su Sky e NOW, siete pronti? Fatecelo sapere nei commenti!